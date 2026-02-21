se al posto dei carri allegorici sfilano le carriole

A Barchi, il Carnevale cambierà volto: invece dei tradizionali carri, sfileranno carriole decorate con cura. La sesta edizione di ‘Carroviale’ si terrà domani, attirando molti abitanti e visitatori. Le carriole, normalmente usate nei cantieri, si trasformano in opere d’arte grazie a mani creative. La festa si conferma un appuntamento originale nel calendario locale, con un’atmosfera vivace e colori sgargianti. Le vie del paese si preparano ad accogliere questa novità carnevalesca.

E’ iniziato il conto alla rovescia, a Barchi, per la sesta edizione di ‘ Carroviale ’, l’originale festa carnevalesca dove al posto di maxi carri allegorici sfilano delle carriole (quelle utilizzate dai muratori, che si spingono a mano) allestite con tanta creatività e fantasia, che quest’anno si svolgerà domani. Negli anni passati ci sono state carriole che hanno assunto la sembianza di barche, di una navicella spaziale, di un alveare, di un tendone da circo e anche di una nuvola in cui viaggiavano gli ‘orsetti del cuore’. Tra famiglie e gruppi di genitori si innesca una gara per dar vita alla ‘carriola’ più estrosa, tenendo nascosta sino all’ultimo la propria creazione, in modo da non dare vantaggi ai competitor e suscitare un curioso clima di attesa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sfilano carri allegorici e maschere. Un tripudio di mercatini e giostreIl Carnevale torna a riempire le strade di Medicina.

Colleferro. Tutto pronto per il Carnevale 2026. Venerdì 13 sfilano le scuole, Domenica 15 i gruppi mascherati e i carri allegorici…A Colleferro si prepara il Carnevale 2026.

Ancona che Maschera!, la sfilata dei carri allegorici al carnevale di Ancona

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.