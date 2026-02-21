Scuote il figlio neonato per calmarlo ma gli causa una lesione al cervello | madre condannata a 2 anni di reclusione

Una madre ha ricevuto una condanna di due anni di carcere dopo aver scosso il neonato nel tentativo di calmarlo, causando una grave lesione al cervello del bambino. La donna ha agito impulsivamente, senza rendersi conto dei rischi. Il bambino è stato subito portato in ospedale e ha subito un intervento d’emergenza. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona, dove la famiglia viveva da tempo.

Una donna è stata condannata a due anni di reclusione per aver causato una lesione cerebrale al figlio dopo averlo scosso per farlo calmare. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dalla giudice Silvia Dunn del tribunale di Asti e chiude una vicenda drammatica iniziata nel dicembre 2023, quando la giovane madre di origini ungheresi ha reagito al pianto inconsolabile del neonato, di appena dieci giorni, scuotendolo con una modalità tale da provocargli danni irreversibili. Il dramma. Il dramma era emerso all'interno della comunità «Il Mughetto» di Castello D'Annone, in provincia di Asti. Sono stati gli assistenti della struttura i primi ad accorgersi che qualcosa non andava.