Scuola | +111€ e +270€ in busta paga sbloccati arretrati e nuove

Il governo ha deciso di aumentare gli stipendi di docenti e personale scolastico, portando a un incremento di 111 euro per i docenti e 270 euro per il personale amministrativo. La misura riguarda anche l’assegnazione di arretrati e di nuovi fondi per le scuole. L’annuncio è arrivato dopo settimane di negoziati tra sindacati e ministero, e molti lavoratori hanno già visto gli aumenti nelle buste paga di gennaio. La questione riguarda circa un milione di persone nel settore.

Il personale docente e amministrativo delle scuole italiane ha un incremento significativo nelle proprie retribuzioni a partire dall’inizio dell’anno. L’adeguamento, frutto del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 20222024, si concretizza con aumenti tabellari, l’erogazione di arretrati e l’introduzione di una tantum, segnando una svolta per il settore dell’istruzione e della ricerca in tutto il Paese. Febbraio e marzo 2026 rappresentano, come sottolineano diverse fonti, un periodo cruciale per l’effettiva implementazione degli adeguamenti economici previsti dal recente CCNL. Dopo anni di attesa, il personale scolastico sta finalmente beneficiando di un rinnovato riconoscimento economico, con ripercussioni positive sull’intero sistema educativo.🔗 Leggi su Ameve.eu Cedolino scuola gennaio 2026, in busta paga aumenti degli stipendi e arretrati 2022-2024Il cedolino scuola di gennaio 2026 riguarda gli stipendi e gli arretrati relativi al triennio 2022-2024. Leggi anche: Scuola, firmato il nuovo contratto: quanto cresce la busta paga tra aumenti, arretrati e bonus Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stipendio Insegnanti e ATA: ecco la data di accredito e l’una tantum fino a 270,70 € (le ultime sulle novità di febbraio); Stipendio NoiPA febbraio 2026: Perché alcuni vedono solo 1 euro?; Docenti, a febbraio arriva l’una tantum di 111 euro. Aumenti anche per il personale Ata; Stipendi per docenti e personale ATA: quando arrivano arretrati, aumenti e una tantum nel cedolino NoiPA. Scuola, controlla la busta paga! Se senti parlare di conguaglio fiscale negativo, significa una cosa: hai ricevuto più benefici del dovuto… e ora li stai restituendo. Attenzione al taglio del cuneo fiscale: vale solo entro certe soglie di reddito. Basta superarle - facebook.com facebook