Scontro tra auto e camion muore il poliziotto Giuseppe Spizzirri | Eri un uomo buono non ti dimenticheremo

Incidente all’alba a Falerna (Cosenza), dove si sono scontrati un'auto e un camion: ferito lievemente il conducente del tir. Morto Giuseppe Spizzirri, poliziotto di 54 anni. Il ricordo di chi lo conosceva: "Mi mancherai più di quanto riesca a scrivere".🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontro tra auto e camion dei rifiuti sulla Porrettana: automobilista muore carbonizzatoQuesta notte, a Marzabotto, un incidente mortale si è verificato sulla statale 64 Porrettana.

Carambola tra due auto e un camion in A14: uomo muore nella vettura ribaltata in terza corsiaUn uomo ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto questa sera lungo l’autostrada A14, tra Cesena Nord e Forlì.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scontro tra auto e scooter sulla Statale 234 a Valle Salimbene, traffico bloccato; Scontro tra auto e motorino: due minorenni sono gravi; Mirano, violento scontro tra una moto e un'auto: un morto; Scontro sull’Aurelia tra auto e furgone, un ferito.

Scontro tra due auto all’incrocio tra via Chambery e via Crea a Torino, un feritoUn urto improvviso nel tardo pomeriggio, nel traffico dell’ora di punta. Venerdì 20 febbraio, intorno alle 17.25, l’incrocio tra via Chambery e via Crea, a Torino, è stato teatro di un incidente che ... giornalelavoce.it

Guizza: scontro tra bande e fuga a tutta velocità. In auto machete, taser e spray urticanteTutto è iniziato intorno alle 22:45 nel parcheggio di un supermercato in via dell’Orna. Diverse segnalazioni al 113 da parte di passanti terrorizzati hanno descritto due gruppi di persone scesi da alt ... padovaoggi.it

ALL’ESTERO “SPARANO” SU SINNER DOPO IL MATCH CONTRO SPIZZIRRI Dopo il match con Eliot Spizzirri, all’estero si accende la polemica su Jannik Sinner. The Athletic e il Daily Telegraph parlano di “tennis sbilanciato a favore dei migliori” e di una sos - facebook.com facebook