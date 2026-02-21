Scontro tra auto e camion muore il poliziotto Giuseppe Spizzirri | Eri un uomo buono non ti dimenticheremo

Giuseppe Spizzirri, poliziotto di 45 anni, ha perso la vita in un incidente stradale all'alba a Falerna, quando la sua auto si è scontrata con un camion. La collisione è avvenuta lungo la strada principale, causando la morte immediata di Spizzirri. Il conducente del tir è rimasto leggermente ferito e ha chiamato i soccorsi. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno assistito all’impatto. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.

Incidente all’alba a Falerna (Cosenza), dove si sono scontrati un'auto e un camion: ferito lievemente il conducente del tir. Morto Giuseppe Spizzirri, poliziotto di 54 anni. Il ricordo di chi lo conosceva: "Mi mancherai più di quanto riesca a scrivere".🔗 Leggi su Fanpage.it

