Scontro sui fondi regionali | Pochi No cifra record

Le divergenze sui fondi regionali per il trasporto pubblico sono evidenti: alcuni segnalano un taglio delle risorse, altri affermano che si tratta di un investimento senza precedenti. La disputa si intensifica tra chi critica la riduzione di fondi e chi difende gli sforzi fatti. La questione riguarda direttamente i servizi offerti ai cittadini e le prossime decisioni sul bilancio regionale. La discussione continua su come allocare le risorse disponibili.

Fra chi punta il dito sul 'taglio di risorse' e chi replica parlando di 'investimento senza precedenti', il balletto di cifre apre lo scontro frontale sul tema del trasporto pubblico. A infiammare la polemica (dopo le tensioni su sub-appalti, 'fuga' di personale e problemi sulle linee) sono le risorse economiche che la Regione distribuirà alle province tramite la suddivisione del Fondo nazionale trasporti: alla Provincia di Spezia destinati 19,4 milioni "con 2,2 milioni in più rispetto alla precedente ripartizione" spiega la Regione. Cifra però contestata dal consigliere regionale del Pd Davide Natale.