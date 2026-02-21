Scontri tra ultras prima di Cavese-Latina | arrivano le condanne

Il fatto che undici ultras della Cavese siano stati condannati a oltre due anni di carcere ciascuno deriva dagli scontri scoppiati il 29 settembre 2024, poco prima della partita contro il Latina. La rissa si è verificata all'esterno dello stadio, coinvolgendo diversi tifosi e provocando l’intervento delle forze dell’ordine. Le condanne sono state emesse dopo un procedimento giudiziario durato diverse settimane. La vicenda ha attirato grande attenzione tra gli appassionati di calcio locali.

Undici ultras della Cavese sono stati condannati a 2 anni e 4 mesi ciascuno per gli scontri avvenuti il 29 settembre 2024, poco prima della partita con il Latina. Il Gip del tribunale di Nocera Inferiore Federico Noschese ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con assoluzioni parziali per tre imputati su accuse minori come resistenza a pubblico ufficiale e violazione di Daspo. Secondo la ricostruzione della Digos, circa sessanta tifosi della Cavese, travisati, avevano tentato di intercettare i pullman ospiti. Bloccati dalle forze dell'ordine, hanno lanciato bastoni, bottiglie, pietre, fumogeni e una bomba carta, costringendo passanti e residenti a rifugiarsi nei pressi.