Scontri Italia-Israele 12 denunciati C’è anche il responsabile del ferimento della giornalista Rai

Dodici persone sono state denunciate dopo gli scontri del 14 ottobre a Udine, causati dalla protesta per la partita Italia-Israele di Nations League allo stadio Friuli. Tra i denunciati c’è anche chi ha ferito una giornalista Rai durante le tensioni. Gli agenti hanno identificato alcuni partecipanti e recuperato oggetti utilizzati durante gli scontri. La polizia ha confermato che le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Si chiude il cerchio sugli scontri dello scorso 14 ottobre hanno in centro a Udine, seguiti alla marcia di protesta per la disputa di Italia-Israele di Nations League allo Stadio Friuli. Al termine dell'indagine condotta dalla Digos, la Polizia di Stato ha deferito all'autorità giudiziaria 12 persone (due italiani e dieci cittadini stranieri regolari sul territorio nazionale) ritenute responsabili di quanto accaduto in piazza Primo Maggio. Le accuse sono pesanti: i manifestanti, con il volto travisato, avrebbero scagliato sassi, bottiglie e persino segnali stradali contro i reparti d'inquadramento.