Scivola in parete e trascina i compagni | drammatico incidente in Appennino
Un escursionista perde l’equilibrio e scivola in parete, trascinando con sé i compagni durante un'escursione in Appennino. La caduta improvvisa avviene poco dopo le 10:30 sulle vette del Corno alle Scale, causando un incidente che coinvolge più persone. I soccorritori intervenuti trovano i partecipanti feriti e in stato di shock. La dinamica dell’incidente evidenzia quanto possa essere rischiosa una semplice gita in montagna. Le operazioni di soccorso continuano senza sosta.
Una caduta di 30 metri trascina due cordate. Interventi d soccorso complessi. Cinque al Maggiore Una mattinata di sport e svago si è trasformata in un drammatico incidente collettivo oggi, poco dopo le 10:30, sulle vette del Corno alle Scale. Due cordate della sezione CAI di Pavullo, composte da sei alpinisti, regolarmente attrezzati con ramponi e piccozze, stavano risalendo il “Terzo Canale”, quando un componente della cordata di testa ha perso l'equilibrio, scivolando e trascinando nel vuoto i compagni e l'intera cordata che seguiva. La caduta, definita "molto brutta" dai soccorritori, ha visto gli scalatori precipitare per circa 30 metri lungo il pendio ghiacciato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
