Sciopero alla Metalfer | Gelo o afa nei reparti E sicurezza carente

I dipendenti della Metalfer di Corbetta hanno deciso di fermarsi, denunciando condizioni di lavoro difficili e problemi di sicurezza. Durante lo sciopero, i lavoratori si sono radunati davanti ai cancelli di via Zanella, lamentando temperature insopportabili e carenze nelle misure di tutela. La protesta è partita dopo settimane di segnalazioni non ascoltate e sta creando tensioni tra azienda e operai. La questione resta aperta e ancora senza una soluzione immediata.

Corbetta (Milano) – Braccia incrociate davanti ai cancelli di via Zanella. I lavoratori della Metalfer che ieri hanno scioperato per l’intera giornata. Nello stabilimento che fa capo al Gruppo Arvedi, la mobilitazione promossa dalla Rrs con Fiom-Cgil Ticino Olona. Alla base della protesta, spiegano i sindacati, criticità di natura organizzativa, gestionale e contrattuale che negli ultimi anni hanno progressivamente incrinato il rapporto tra maestranze e direzione aziendale. Uno dei nodi principali riguarda la guida dello stabilimento. «Il susseguirsi di cinque direttori in altrettanti anni – spiega Emanuele Magro, Fiom Cgil – ha compromesso la continuità gestionale con ripercussioni sull’organizzazione interna e sull’efficacia degli investimenti realizzati dal gruppo».🔗 Leggi su Ilgiorno.it

