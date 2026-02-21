Sciaccarnevale in vetrina vince Civico 36 | premiata la creatività dei commercianti

Cerimonia sul palco di via Allende per il contest promosso da L’AltraSciacca tra gli eventi collaterali della festa. Presto una mappa per un tour tra gli allestimenti Sul palco di via Allende, a Sciacca, si è tenuta la premiazione ufficiale del contest "Sciaccarnevale in vetrina", iniziativa inserita tra gli eventi collaterali organizzati dall’associazione L’AltraSciacca in collaborazione con Futuris, Record Eventi e il Comune di Sciacca. Un progetto pensato per vestire a festa ogni angolo della città attraverso la creatività dei commercianti. A conquistare il primo posto è stata la vetrina di Civico 36 in via Segni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

SciacCarnevale in vetrina, aperte le iscrizioni al contestL’associazione L’AltraSciacca, in collaborazione con Futuris e Record Eventi, annuncia l’apertura delle iscrizioni al contest

Leggi anche: Santarcangelo, premiata la vetrina più bella: l'Oscar dello shopping va al negozio d'arredamento

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.