Sciaccarnevale in vetrina vince Civico 36 | premiata la creatività dei commercianti
Cerimonia sul palco di via Allende per il contest promosso da L’AltraSciacca tra gli eventi collaterali della festa. Presto una mappa per un tour tra gli allestimenti Sul palco di via Allende, a Sciacca, si è tenuta la premiazione ufficiale del contest "Sciaccarnevale in vetrina", iniziativa inserita tra gli eventi collaterali organizzati dall’associazione L’AltraSciacca in collaborazione con Futuris, Record Eventi e il Comune di Sciacca. Un progetto pensato per vestire a festa ogni angolo della città attraverso la creatività dei commercianti. A conquistare il primo posto è stata la vetrina di Civico 36 in via Segni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
SciacCarnevale in vetrina, aperte le iscrizioni al contestL’associazione L’AltraSciacca, in collaborazione con Futuris e Record Eventi, annuncia l’apertura delle iscrizioni al contest
SciacCarnevale… Scatti in festa torna con la sua 6ª edizione! Dal 10 al 22 febbraio, vieni a scoprire un’esposizione di foto storiche del Carnevale di Sciacca: immagini che raccontano la magia di ieri e accendono l’entusiasmo per le feste di oggi Quest - facebook.com facebook