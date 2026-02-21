Sci di fondo Olimpiadi 2026 | la guida alla 50 km maschile storia attualità medaglie
Lo sci di fondo ha assegnato la sua 24ª medaglia olimpica alla gara dei 50 km maschili, in programma sabato 21 febbraio a Milano-Cortina. La competizione rappresenta un momento storico di questa disciplina, con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a sfidarsi sulla lunga distanza. La gara promette emozioni e sorprese, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento dei favoriti. La sfida si conclude con l’assegnazione delle medaglie, evidenziando il valore di questa specialità.
L’undicesimo, e penultimo, dei dodici titoli assegnati dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della 50 km maschile, competizione che si terrà nella giornata di sabato 21 febbraio e conferirà medaglie per la XXIV volta nella storia. La gara è un pilastro della disciplina ed è stata inserita nel programma di tutte le edizioni dei Giochi olimpici. Purtroppo, a Pechino 2022 ha dovuto alzare bandiera bianca in extremis. Difatti, la 50 km fu cancellata all’ultimo momento e sostanzialmente dimezzata a causa delle condizioni meteo proibitive. Quattro anni fa, in Cina, si registrarono temperature di -23°C con raffiche di vento vicine ai 50 kmh! Pur di “salvare” in qualche modo la prova, legata a diritti televisivi, si decise di far competere comunque gli atleti, ponendo però l’arrivo dopo soli quattro giri dell’anello anziché i sette previsti.🔗 Leggi su Oasport.it
Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 10 km maschile, storia, attualità, medaglieIl norvegese Johannes Høsflot Klæbo ha vinto la medaglia d’oro nella gara dei 10 km maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando il sesto titolo olimpico della sua carriera in questa disciplina.
Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 10 km femminile, storia, attualità, medaglieQuesta mattina si è svolta la gara di sci di fondo sulla distanza dei 10 km femminili ai Giochi di Milano Cortina 2026.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026, sci di fondo: l’arrivo trionfale di Pellegrino al traguardo della staffetta; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 2026 - Sci di Fondo: 10 km tecnica libera maschile - Video; Olimpiadi invernali, un cane lupo corre sulla pista di sci di fondo. FOTO.
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 50 km tc maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaTutto pronto a Tesero per la 50 km maschile a tecnica classica di sci di fondo in programma oggi dalle ore 11.00 e valevole per i Giochi Olimpici ... oasport.it
LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino ai salutiCLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km maschile a tecnica classica dei i ... oasport.it
Pattinaggio artistico, hockey sul ghiaccio, sci di fondo, bob… ma quanti sport ci sono ai Giochi Olimpici invernali Io ho già perso il conto, ihihih! Mi sto impegnando a guardarli tutti, però vi devo dire che la discesa di sci è uno dei miei preferiti. La velocità, l - facebook.com facebook
ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Sci di fondo, team sprint femminile: Italia in finale Le Azzurre chiudono la qualificazione al 9° posto #SkySport #MilanoCortina2026 x.com