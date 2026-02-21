Sci di fondo Olimpiadi 2026 | la guida alla 50 km maschile storia attualità medaglie

Lo sci di fondo ha assegnato la sua 24ª medaglia olimpica alla gara dei 50 km maschili, in programma sabato 21 febbraio a Milano-Cortina. La competizione rappresenta un momento storico di questa disciplina, con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a sfidarsi sulla lunga distanza. La gara promette emozioni e sorprese, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento dei favoriti. La sfida si conclude con l’assegnazione delle medaglie, evidenziando il valore di questa specialità.

L’undicesimo, e penultimo, dei dodici titoli assegnati dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della 50 km maschile, competizione che si terrà nella giornata di sabato 21 febbraio e conferirà medaglie per la XXIV volta nella storia. La gara è un pilastro della disciplina ed è stata inserita nel programma di tutte le edizioni dei Giochi olimpici. Purtroppo, a Pechino 2022 ha dovuto alzare bandiera bianca in extremis. Difatti, la 50 km fu cancellata all’ultimo momento e sostanzialmente dimezzata a causa delle condizioni meteo proibitive. Quattro anni fa, in Cina, si registrarono temperature di -23°C con raffiche di vento vicine ai 50 kmh! Pur di “salvare” in qualche modo la prova, legata a diritti televisivi, si decise di far competere comunque gli atleti, ponendo però l’arrivo dopo soli quattro giri dell’anello anziché i sette previsti.🔗 Leggi su Oasport.it

