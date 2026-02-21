Sci di fondo oggi Olimpiadi 2026 | orario 50 km tc maschile tv streaming pettorali di partenza

Oggi a Tesero si disputa la gara di sci di fondo più lunga dei Giochi Olimpici 2026, la 50 km maschile in tecnica classica. La competizione inizia alle 11 e attira molti appassionati, che seguono l’evento in diretta TV o in streaming. I pettorali di partenza sono stati distribuiti questa mattina, mentre gli atleti si preparano sul campo. La sfida promette emozioni e sorprese per gli spettatori di tutto il mondo.

© Oasport.it - Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 50 km tc maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

Tutto pronto a Tesero per la 50 km maschile a tecnica classica di sci di fondo in programma oggi dalle ore 11.00 e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella gara con partenza in linea che potrebbe regalare un record storico a Johannes Hoesflot Klaebo, ormai ad un passo dalla conquista del sesto titolo in questa edizione delle Olimpiadi, saranno presenti anche tre azzurri. Ultima recita della carriera almeno nel contesto a cinque cerchi per Federico Pellegrino, che proverà a ben figurare su una distanza forse troppo lunga per le sue caratteristiche dopo essersi comunque già tolto la soddisfazione di salire due volte sul podio in Val di Fiemme nelle prove a squadre.🔗 Leggi su Oasport.it Startlist 50 km tc maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiLa startlist dei 50 km maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è appena annunciata, con 70 atleti pronti a sfidarsi. Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi a Tesero, l’atleta norvegese Johannes Høsflot Klæbo parte con il pettorale numero 3 nel 10 km tl maschile delle Olimpiadi 2026, una gara che si svolge a causa delle condizioni meteo favorevoli e con partenza a intervalli alle ore 11. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Cade la Svezia, alla Norvegia l’oro nella staffetta femminile in Val di Fiemme, sesta un’Italia che ha accarezzato l’impresa; Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl femminile, streaming, pettorali di partenza; RECAP! Staffetta, Italia BRONZO alle spalle di Norvegia e Francia!. Startlist 50 km tc maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiUltima gara maschile per lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, alle 11:00, andrà a svolgersi la 50 km a tecnica classica mass ... oasport.it Team sprint di sci di fondo, un cane lupo irrompe durante le Olimpiadi. VideoÈ successo anche questo, a Milano-Cortina: un cane lupo è entrato sulle piste all’arrivo della team sprint di sci di fondo. Alla fine, un po’ spaesato, ha tagliato il traguardo anche lui, diventando ... sport.sky.it Pattinaggio artistico, hockey sul ghiaccio, sci di fondo, bob… ma quanti sport ci sono ai Giochi Olimpici invernali Io ho già perso il conto, ihihih! Mi sto impegnando a guardarli tutti, però vi devo dire che la discesa di sci è uno dei miei preferiti. La velocità, l - facebook.com facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Sci di fondo, team sprint femminile: Italia in finale Le Azzurre chiudono la qualificazione al 9° posto #SkySport #MilanoCortina2026 x.com