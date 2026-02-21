Sci di fondo oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario 50 km tc maschile streaming pettorali di partenza
Oggi a Tesero si svolge la gara di sci di fondo più attesa delle Olimpiadi 2026: i 50 km maschile in tecnica classica. La competizione inizia alle 11, con i pettorali di partenza già assegnati ai migliori atleti. La diretta streaming permette agli appassionati di seguire tutto passo dopo passo. L’evento promette emozioni, mentre gli spettatori attendono con trepidazione l’arrivo dei campioni sulla neve.
Tutto pronto a Tesero per la 50 km maschile a tecnica classica di sci di fondo in programma oggi dalle ore 11.00 e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella gara con partenza in linea che potrebbe regalare un record storico a Johannes Hoesflot Klaebo, ormai ad un passo dalla conquista del sesto titolo in questa edizione delle Olimpiadi, saranno presenti anche tre azzurri. LA DIRETTA LIVE DELLA 50 KM TC DI SCI DI FONDO DALLE 11.00 Ultima recita della carriera almeno nel contesto a cinque cerchi per Federico Pellegrino, che proverà a ben figurare su una distanza forse troppo lunga per le sue caratteristiche dopo essersi comunque già tolto la soddisfazione di salire due volte sul podio in Val di Fiemme nelle prove a squadre.🔗 Leggi su Oasport.it
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 50 km tc maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi a Tesero si disputa la gara di sci di fondo più lunga dei Giochi Olimpici 2026, la 50 km maschile in tecnica classica.
Startlist 50 km tc maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiLa startlist dei 50 km maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è appena annunciata, con 70 atleti pronti a sfidarsi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Cade la Svezia, alla Norvegia l’oro nella staffetta femminile in Val di Fiemme, sesta un’Italia che ha accarezzato l’impresa; Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl femminile, streaming, pettorali di partenza; RECAP! Staffetta, Italia BRONZO alle spalle di Norvegia e Francia!.
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 50 km tc maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaTutto pronto a Tesero per la 50 km maschile a tecnica classica di sci di fondo in programma oggi dalle ore 11.00 e valevole per i Giochi Olimpici ... oasport.it
LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino ai salutiCLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km maschile a tecnica classica dei i ... oasport.it
Pattinaggio artistico, hockey sul ghiaccio, sci di fondo, bob… ma quanti sport ci sono ai Giochi Olimpici invernali Io ho già perso il conto, ihihih! Mi sto impegnando a guardarli tutti, però vi devo dire che la discesa di sci è uno dei miei preferiti. La velocità, l - facebook.com facebook
ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Sci di fondo, team sprint femminile: Italia in finale Le Azzurre chiudono la qualificazione al 9° posto #SkySport #MilanoCortina2026 x.com