Sci alpinismo la Francia domina la staffetta mista a coppie Quinti De Silvestro Boscacci
La Francia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi di Milano Cortina 2026, confermando il ruolo di favorita. La coppia formata da Emily Harrop e Thibault Anselmet ha dominato la gara sul circuito allestito sul passo Stelvio, ottenendo il risultato più prestigioso. I nostri atleti De Silvestro e Boscacci hanno concluso in quinta posizione, dimostrando il livello competitivo Alto. La prova si è svolta nell’ultima parte della gara, creando grande suspense tra gli spettatori.
Erano i grandi favoriti della vigilia e non hanno deluso le aspettative. Sul circuito costruito nell’ultima parte della Stelvio, la coppia francese composta da Emily Harrop e Thibault Anselmet ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista di sci alpinismo, assoluta novità di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I transalpini hanno dominato la gara fin dalle battute iniziali, non perdendo tempo nei cambi di pelle e vincendo il titolo come da previsione. Per la coppia francese è la seconda grande affermazione dopo la vittoria nei Mondiali. Seconda piazza per la Svizzera, con il duo composto dalla campionessa olimpica della sprint Marianne Fatton e Jon Kistler. 🔗 Leggi su Oasport.it
Boscacci-De Silvestro, la staffetta di sci alpinismo è tra marito e moglie: "Sarà un'avventura fantastica"Boscacci e De Silvestro, coppia di atleti italiani, partecipano alla staffetta di sci alpinismo in una gara che li vede uniti.
Alba De Silvestro e Michele Boscacci sono pronti all'esordio nella staffetta mista!
Alba De Silvestro, bellunese di Padola di Comelico Superiore, sabato scenderà in pista con il marito Michele Boscacci per la mixed relay