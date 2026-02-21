Schlein | Vediamo se Meloni difenderà il suo amico Trump o gli italiani
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito un limite ai poteri esecutivi, confermando che nessuno è al di sopra della Costituzione. La decisione deriva da un caso legato all’immunità di un ex presidente, che ha coinvolto anche questioni di responsabilità legale. La sentenza ha acceso il dibattito sulla tutela dei diritti e sui limiti del potere politico. La discussione prosegue sui possibili effetti di questa pronuncia in ambito internazionale.
FIRENZE – “La Corte Suprema ieri negli Stati Uniti, applicando la Costituzione, ha ricordato che ogni potere incontra un limite. Siamo curiosi di sapere se Meloni farà un altro video per attaccare i giudici e difendere il suo amico presidente Trump, oppure se difenderà per una volta gli interessi italiani”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a margine dell’iniziativa ‘L’Italia che riparte’, organizzata a Firenze dal Partito Democratico. “Ricordo che sui dazi questo governo ha minimizzato dall’inizio l’impatto molto duro sulle imprese e lavoratori italiani – ha aggiunto -. Aveva promesso un piano da 24 miliardi che poi è sparito nel nulla, diversamente da quanto hanno fatto paesi come la Spagna che ha messo immediatamente in campo un piano da 14 miliardi di sostegno all’economia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
