Schlein | Vediamo se Meloni difenderà il suo amico Trump o gli italiani

FIRENZE – “La Corte Suprema ieri negli Stati Uniti, applicando la Costituzione, ha ricordato che ogni potere incontra un limite. Siamo curiosi di sapere se Meloni farà un altro video per attaccare i giudici e difendere il suo amico presidente Trump, oppure se difenderà per una volta gli interessi italiani”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a margine dell’iniziativa ‘L’Italia che riparte’, organizzata a Firenze dal Partito Democratico. “Ricordo che sui dazi questo governo ha minimizzato dall’inizio l’impatto molto duro sulle imprese e lavoratori italiani – ha aggiunto -. Aveva promesso un piano da 24 miliardi che poi è sparito nel nulla, diversamente da quanto hanno fatto paesi come la Spagna che ha messo immediatamente in campo un piano da 14 miliardi di sostegno all’economia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

