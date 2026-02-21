Schlein in Umbria | stop al referendum la giustizia nel mirino del PD

Il leader del Partito Democratico ha visitato l’Umbria per sostenere il no al referendum sulla giustizia. La sua presenza mira a rafforzare la posizione del partito contro le riforme proposte. Durante l’evento, ha sottolineato le conseguenze di una modifica giudiziaria troppo rapida. La visita ha attirato molti sostenitori e ha acceso il dibattito sulla proposta di modifica delle leggi. La discussione resta aperta tra i cittadini della regione.

Schlein in Umbria: il "No" al referendum sulla giustizia e la sfida del Partito Democratico nel cuore dell'Italia centrale. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha portato la sua campagna contro il referendum sulla riforma della giustizia direttamente in Umbria, con una tappa a Perugia questo sabato 21 febbraio 2026. L'iniziativa mira a rafforzare il sostegno al "No" alla separazione delle carriere in magistratura, un tema centrale nel dibattito politico e legale italiano, e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle possibili conseguenze di una modifica all'organizzazione del sistema giudiziario. Referendum Giustizia, Schlein a Perugia: Riforma che non serve ai cittadini, ma a chi pensa di non dover essere giudicatoLa segretaria del Pd tiene un comizio al Teatro Pavone gremito, lanciando la campagna per il No al referendum del 22 e 23 marzo. Presente anche la sindaca Ferdinandi. Dura critica al metodo: Cambiati ... Regionali Umbria, Proietti Fratoianni Bonelli e Schlein intonano Bella ciao salendo su panchinaProietti, Fratoianni, Bonelli e Schlein celebrano la vittoria elettorale in Umbria intonando Bella ciao salendo su una panchina. (Alexander Jakhnagiev) Agenzia Vista18 novembre 2024 - 22:26 Proietti ... La #segretaria #PD #Schlein a #Perugia: «Il #referendum non migliora la #giustizia, lo dice anche #Nordio»