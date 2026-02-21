Scenata con la polizia assolto dopo l’arresto

Un uomo ha causato un parapiglia con la polizia dopo aver tentato di scappare dall’alt. Dopo essere stato fermato, ha reagito in modo violento, spintonando un agente e creando caos tra gli agenti presenti. La sua condotta ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre i poliziotti cercavano di gestire la situazione. Alla fine, l’uomo è stato assolto, ma il caso ha acceso i riflettori su comportamenti pericolosi in strada.

Era scappato all’alt della polizia stradale e si era dato alla fuga. Poi aveva aggredito un agente facendo una scenata. Così era stato arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ma ieri è stato assolto Fabrizio Pascucci, bancario 56enne di Tolentino, che era stato fermato nella notte tra il 10 e l’11 gennaio resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice Enrico Pannaggi ha dichiarato la tenuità del fatto per quanto riguarda l’accusa di resistenza, mentre ha dichiarato il "non doversi procedere" per il reato di lesioni perché non c’era la querela della parte offesa. L’episodio era avvenuto a Civitanova in via indipenza intorno alle 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

