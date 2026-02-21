Scelte di Poeta per la semifinale Olimpia Milano-Brescia
Il tweet di Olimpia Milano annuncia le scelte di Poeta per la semifinale contro Brescia, a causa di un infortunio che ha costretto il giocatore a cambiare strategia. La squadra si prepara ad affrontare la sfida con nuovi schemi e un roster rinnovato. I tifosi aspettano con entusiasmo le mosse dell’allenatore, mentre il pubblico segue con attenzione ogni dettaglio sulla composizione della formazione. La partita si avvicina rapidamente.
Milano si avvicina alla semifinale di Coppa Italia contro Brescia con una formazione sostanzialmente confermata rispetto alla sfida contro Trieste nei quarti. L’unico adeguamento riguarda l’ingresso di Ceccato al posto di Diop, assente per infortunio. Rimangono out Devin Booker e Bryant Dunston, mentre Sestina è infortunato e Lorenzo Brown non è nella lista della squadra. Josh Nebo resta l’unico centro puro a disposizione di coach Poeta. Per la semifinale contro Brescia, la formazione resta sostanzialmente quella vista contro Trieste nei quarti, con Ceccato che entra al posto di Diop, infortunato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
