scelte di poeta per la semifinale olimpia milano brescia

Milano si avvicina alla semifinale di Coppa Italia contro Brescia con una formazione sostanzialmente confermata rispetto alla sfida contro Trieste nei quarti. L'unico adeguamento riguarda l'ingresso di Ceccato al posto di Diop, assente per infortunio. Rimangono out Devin Booker e Bryant Dunston, mentre Sestina è infortunato e Lorenzo Brown non è nella lista della squadra. Josh Nebo resta l'unico centro puro a disposizione di coach Poeta. Per la semifinale contro Brescia, la formazione resta sostanzialmente quella vista contro Trieste nei quarti, con Ceccato che entra al posto di Diop, infortunato.

Una semifinale tra amici. Brescia-Milano, atto IV. Poeta e Cotelli contro rincorrendo il primo titoloBrescia e Milano si affrontano ancora una volta in una semifinale tra amici, con Poeta e Cotelli in campo per conquistare il primo titolo stagionale.

