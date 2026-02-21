Scarpe in vetrina calzaturifici fermani al Micam | Ci sono 53 aziende

Le calzature in vetrina al Micam rappresentano il lavoro di 53 aziende del distretto del Fermano, che si preparano a mostrare le proprie creazioni. La partecipazione marchigiana conta in totale 88 calzaturifici, con Fermo che guida la lista. Seguono Macerata con 5 aziende, Ascoli con sette e Pesaro con tre. Le imprese si concentrano su nuove collezioni e design innovativi, pronte a conquistare i mercati internazionali. La fiera si svolge a Milano, dal 21 al 24 febbraio.

Fermo, 21 febbraio 2026 – Le aziende del distretto del fermano sono pronte per il Micam. Considerando la partecipazione di 88 calzaturifici marchigiani i più numerosi sono quelli provenienti dalla provincia di Fermo che saranno 53 seguiti dai 5 della provincia di Macerata, sette di Ascoli e tre di Pesaro. Tra i comuni, Montegranaro è al primo posto con 23 aziende, seguita da Civitanova con 13, così come Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare con 13. Fenni: “I numeri confermano l’importanza di questa fiera”. “Siamo pronti, questa è l’edizione dell’invernale, ovvero quella che incide di più sul fatturato delle aziende – ha detto Valentino Fenni, presidente della sezione calzature di Confindustria Fermo e vicepresidente di Assocalzaturifici – considerando i dati relativi alla partecipazione delle aziende della nostra zona i numeri confermano l’importanza di questa fiera che tra l’altro sa fare squadra con le altre manifestazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Nuova vetrina in centro storico: apre un negozio da donna con abiti, scarpe e accessori

Iniziativa di Cna ’Premio Cambiamenti’ per aziende innovative. Giovani in ’vetrina’Sono aperte fino a domenica 18 le iscrizioni alla nona edizione del Premio Cambiamenti, iniziativa promossa da Cna – Artigiani e Imprenditori d’Italia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.