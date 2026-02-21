Scappa dai domiciliari | si apparta in auto con una donna

Un giovane di 29 anni di Varcaturo evade dagli arresti domiciliari e si rifugia in auto con una donna. I carabinieri si recano a casa sua per un controllo di routine, ma non trovano nessuno. Durante l'ispezione, notano l’auto parcheggiata vicino a un parco. Quando si avvicinano, scoprono che il ragazzo si è nascosto all’interno del veicolo. La scena si svolge in un'area densamente frequentata da giovani.

È accaduto a Varcaturo. Il giovane, 29 anni, è stato ritrovati dai carabinieri I carabinieri bussano alla sua porta e non lo trovano. Sono lì per un controllo perché lui, un giovane di 29 anni di Varcaturo, è agli arresti domiciliari. La gazzella, così, si mette in moto in via Ripuaria, intorno all'una di notte, e a pochi metri i militari notano una vettura parcheggiata. Ci sono due persone, la luce di cortesia è accesa. I finestrini sono alzati. I criminali si avvicinano, l’uomo abbassa il finestrino: è lui. La donna è sorpresa, lo guarda, non comprende cosa stia succedendo. Immagina un semplice controllo ma non è così.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tampona l'auto guidata da una donna incinta e scappa: si cerca il pirata (con la droga nell'auto)Un uomo ha tamponato un’auto con a bordo una donna incinta e subito dopo è fuggito, lasciando il veicolo incidentato in via Roma.

Leggi anche: Investe una persona con l'auto e scappa: fermato dai carabinieri

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.