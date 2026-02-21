Scade l’integrativo dipendenti del Piccolo in agitazione

I dipendenti del Piccolo sono in agitazione perché scade l’integrativo contrattuale. La questione ha portato i lavoratori a manifestare malcontento e a chiedere chiarimenti ai rappresentanti sindacali. Nei prossimi giorni, sono previsti primi incontri tra le parti per discutere le condizioni future. La tensione si fa sentire tra chi teme possibili tagli o ritardi nei pagamenti. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte di tutti gli attori coinvolti.

Baruffe sindacali: scade l’integrativo, ci si inizia ad agitare, primi confronti fra le parti. Mentre con qualche azione mirata si cerca di fare un po’ di pressione, magari approfittando di un’occasione importante. Questo l’iter. A tanti sarà capitato qualcosa di simile nelle rispettive aziende. Chiaro però che se l’azienda in questione si chiama Piccolo Teatro, ci vuole un attimo perché il bisticcio diventi una notizia. E così sta (più o meno) accadendo. Anche perché poi gli equilibri politici sono sempre delicatissimi ai vertici del palcoscenico milanese. Dove al primo starnuto c’è chi fa spallucce e chi auspica tempesta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gerenzano, dipendenti del Comune in stato d’agitazioneI dipendenti del Comune di Gerenzano hanno deciso di mettere in agitazione, dopo un’assemblea in cui hanno espresso preoccupazione per le condizioni di lavoro e i tagli alle risorse.

Ospedale Santobono, proclamato lo stato di agitazione per la chiusura del parcheggio dipendentiL’Ospedale Santobono di Napoli ha annunciato la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti durante le ore del turno mattutino, a partire dal 12 gennaio.

