Savana Funk | Siamo più autentici

Savana Funk afferma di essere più autentici, portando un sound più riflessivo e meditato. La band mantiene il suo stile tra groove e melodia, ma ora con un suono più ampio e maturo. Questa evoluzione si nota anche nei testi, che diventano più profondi e personali. La formazione vuole distinguersi con una musica che riflette la crescita artistica e l’esperienza accumulata nel tempo. La loro nuova direzione si traduce in un’energia più sincera e coinvolgente.

Un lavoro più introspettivo e meditativo. Siamo sempre noi: tra groove e melodia, ma con un suono espanso, a sottolineare una nuova identità più matura. Behind The Eyes è la parte più autentica". Parola dei Savana Funk, che stasera (21.30) saranno live all' Estragon Club con la prima data del tour, portando sul palco il loro sesto album di inediti, a quattro anni dal precedente. Un periodo nel quale la band ha suonato moltissimo in Italia e in Europa, arrivando fino in Indonesia. Un tempo di crescita collettiva e individuale per la band. Infatti, " Behind The Eyes è la parte più autentica – affermano i Savana Funk –.