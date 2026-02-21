Sassuolo tris shock | Verona KO in 5 minuti crisi aperta?

Il Verona ha subito una pesante sconfitta contro il Sassuolo, che in soli cinque minuti ha segnato tre gol. La squadra ospite ha dominato la partita fin dall’inizio, lasciando i padroni di casa senza energie. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0, lasciando il Verona in una situazione difficile in classifica. I tifosi sono rimasti increduli di fronte a questa débâcle che rischia di complicare il cammino della squadra.

Sassuolo travolge il Verona: 3-0 e notte da incubo a Reggio Emilia. Reggio Emilia ha assistito a una netta sconfitta del Verona, sconfitto 3-0 dal Sassuolo il 20 febbraio 2026. La partita, segnata da un crollo degli scaligeri nella ripresa, ha riacceso le ambizioni neroverdi e sollevato interrogativi sulla tenuta del Verona in campionato. Un Primo Tempo di Studio e un Crollo Inaspettato. Il primo tempo si è configurato come una fase di studio, con il Verona che ha cercato di imporre il proprio gioco senza riuscire a concretizzare le occasioni create. La squadra ospite ha mostrato una buona capacità di contenimento, ma non è riuscita a sfruttare appieno le opportunità offensive.🔗 Leggi su Ameve.eu

Serie C: Crotone trionfa all’ultimo secondo, Cosenza KO e playoff a rischio: 3-0 e crisi aperta.Nel finale di partita, il Crotone ha trovato il gol decisivo all’ultimo secondo, portandosi a casa una vittoria importante e lasciando il Cosenza in crisi.

Il Sassuolo cala il tris: Berardi trascina i neroverdi, il Verona sprofonda nel baratro Serie BIl Sassuolo ha ottenuto una vittoria netta contro l’Hellas Verona, con un risultato di 3-0 al Mapei Stadium.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.