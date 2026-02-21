Sassuolo Gli attaccanti servono un gran tris
Il Sassuolo ha conquistato una vittoria importante contro un avversario diretto, grazie a tre gol degli attaccanti. La squadra neroverde, che ha mostrato un gioco offensivo efficace, si posiziona ora all’ottava posizione in classifica. La vittoria rafforza la sua corsa verso la salvezza, che sembra ormai vicina. La prestazione dei giocatori offensivi si è rivelata decisiva per il risultato finale, lasciando intendere un momento positivo per il club.
di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Si regala una notte a ridosso delle sette sorelle, il Sassuolo. La quarta vittoria nelle ultime cinque gare spinge infatti i neroverdi all’ottava posizione, mette loro in tasca una salvezza alla quale manca, di fatto, solo il sigillo della matematica e ne conferma il buon momento. Soprattutto per quanto attiene ad una qualità offensiva che fa la differenza, e pone il 4-3-3 neroverde in grado di ‘muovere’ le partite anche quando, come ieri sera, la manovra non ha gli agi dei giorni migliori. Laurientè – due assist – ispira Pinamonti e Berardi che graffiano il tabellino, così come a Udine erano stati l’arciere di Cles e l’attaccante francese a spingere il Sassuolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
