Sassi sui binari | 30? di ritardo 20enne arrestato parla di un gesto

Un giovane di 20 anni ha causato un ritardo di trenta minuti sui treni nel Bolognese dopo aver lanciato sassi sui binari. La polizia lo ha arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari. Il ragazzo ha spiegato il suo gesto come una bravata, ma le autorità temono che episodi simili possano mettere a rischio la sicurezza dei pendolari. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti della linea ferroviaria.

Sassi sui binari nel Bolognese: ventenne ai domiciliari, un gesto di pentimento e nuove preoccupazioni per la sicurezza ferroviaria. Un giovane di 20 anni è stato posto ai domiciliari dopo aver posizionato sassi sui binari della linea Ancona-Piacenza, vicino a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. L'azione ha causato ritardi alla circolazione ferroviaria, bloccando per circa mezz'ora un treno regionale, e ha sollevato un allarme sulla sicurezza delle infrastrutture. Il ventenne, assistito dall'avvocato Lorenzo Bergami, ha espresso un profondo rammarico per il gesto, escludendo motivazioni politiche o ideologiche. Davanti al gip di Bologna, Andrea Romito, l'arresto è stato convalidato e sono stati disposti i domiciliari.