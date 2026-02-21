Sassari lutto improvviso | Mariolino 54 anni spento nel cuore

A Sassari, Mario Cossu, di 54 anni, è morto all'improvviso durante una giornata normale. La sua scomparsa ha lasciato sgomenta la cittadinanza, che lo ricordava per la sua disponibilità e il suo sorriso. Mario lavorava come tecnico in un’azienda locale e spesso aiutava i vicini. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e parenti, che ancora non credono alla sua perdita improvvisa. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Sassari nel Lutto per la Scomparsa Improvvisa di Mario Cossu. Sassari piange la perdita di Mario Cossu, 54 anni, un uomo conosciuto e stimato nella comunità, stroncato improvvisamente. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto amici e familiari, lasciando un vuoto incolmabile. Il funerale dell’uomo, affettuosamente chiamato “Mariolino”, è previsto per domani, sabato 21 febbraio, alle ore 12 nella chiesa del Sacro Cuore. Un Addio Inatteso e Profondo Dolore. La città di Sassari si è svegliata con il peso di una perdita improvvisa e dolorosa. Mario Cossu, figura ben inserita nel tessuto sociale, si è spento lasciando un vuoto che si fa sentire in tutto il quartiere e tra le vie che frequentava abitualmente.🔗 Leggi su Ameve.eu Lutto improvviso nella Diocesi, si è spento don Leonardo: domenica aveva celebrato messaNella Diocesi si registra un improvviso lutto con la scomparsa di don Leonardo Bacelle, avvenuta giovedì pomeriggio all’età di 68 anni. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte a 54 anni di Michele HaimoviciIl mondo del giornalismo sportivo piange la perdita di Michele Haimovici, scomparso a 54 anni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sassari piange la scomparsa di un giovane papà: Addio Mario. Lutto a Sassari e Porto Torres per la morte di mister Tore Pulina. Oggi il funerale. . . Avrà luogo questa mattina alle ore 11.30 nella basilica di San Gavino a Porto Torres il funerale di Salvatore Pulina, noto Tore, 50 anni originario di Sassari e residente a Porto - facebook.com facebook