Sarsina riaccende il cinema | un proiettore per ritrovare la comunità

Un proiettore per la comunità: Sarsina rivitalizza il suo cinema parrocchiale grazie al sostegno di Confartigianato. Sarsina, un piccolo comune della provincia di Cesena, ha rinascere il suo cinema parrocchiale grazie a un importante contributo da parte di Confartigianato per il Sociale. L’iniziativa ha permesso l’acquisto di un nuovo proiettore digitale per il “cineteatro Victor”, un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità locale, gestito interamente da volontari. L’impegno congiunto di associazioni, enti e privati cittadini ha trasformato un’esigenza in un’opportunità di crescita e di condivisione per l’intera città.🔗 Leggi su Ameve.eu

