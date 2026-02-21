Sarri conferma Maldini come falso nove | l' esperimento continua in Lazio

Lazio sceglie ancora Maldini come falso nove, confermando l’esperimento di Sarri. La decisione nasce dall’esigenza di creare spazi e sorprendere le difese avversarie, soprattutto in vista delle prossime partite. Durante il riscaldamento, Maldini si è posizionato tra i centrocampisti, dimostrando di essere parte integrante del piano offensivo. Questa strategia mira a sfruttare la versatilità del giocatore e a variare le soluzioni in attacco. La squadra si prepara ad affrontare la sfida con questa novità tattica.

Nel pre-partita contro il Cagliari, la Lazio ha reso nota una scelta tattica destinata a guidare l’assetto offensivo, evidenziando una gestione precisa della fase d’attacco e della mobilità in avanti. L dialogo tra tecnico e squadra, raccolto prima del fischio d’inizio, mette in luce una mentalità orientata a intensità e a continuità di prestazione. La formazione anticipata conferma l’impiego di Maldini in ruolo di falso 9, con l’obiettivo di sfruttare la sua velocità e le doti fisiche. La scelta punta a una dinamica offensiva itinerante, dove il riferimento si muove tra movimenti di inserimento e giocate di supporto, offrendo ampiezza e imprevedibilità al reparto avanzato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

LIVE Bologna-Lazio: Italiano rilancia Castro e Orsolini dal 1', Sarri conferma MaldiniQuesta sera si gioca Bologna-Lazio, ultimo quarto di finale di Coppa Italia.

Lazio, Sarri ha scelto il suo centravanti: sarà Maldini il numero noveMaurizio Sarri ha deciso: Paolo Maldini sarà il nuovo centravanti della Lazio.

