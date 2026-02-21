Santiago | l’appello dei ragazzi Checco Zalone può realizzare

Un gruppo di ragazzi disabili di Capranica ha lanciato un appello sui social, chiedendo aiuto a Checco Zalone per realizzare un sogno: percorrere il Cammino di Santiago. In poche ore, la richiesta ha attirato l’attenzione di molti utenti e ha coinvolto anche il pubblico locale. I giovani sperano che il comico e regista pugliese possa offrire un sostegno concreto alla loro iniziativa. La richiesta si diffonde velocemente sui social network.

Un appello lanciato sui social media da un'associazione di Capranica, nel Lazio, ha raccolto in poche ore un'attenzione inaspettata: i ragazzi disabili di Juppiter hanno chiesto direttamente al comico e regista pugliese Checco Zalone di aiutarli a realizzare un sogno, quello di partecipare al Cammino di Santiago. L'obiettivo è raccogliere fondi non solo per sostenere il viaggio, ma anche per finanziare le attività dell'associazione che assiste un centinaio di persone. La richiesta, giunta in un momento di crescente visibilità per le iniziative di solidarietà e inclusione, ha rapidamente superato i 200mila visualizzazioni online.