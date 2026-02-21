Sant’Elpidio 1,3M€ di mutui | il Pd attacca nessun dissesto solo

A Sant’Elpidio a Mare, il dibattito pubblico si concentra sulla richiesta di 1,3 milioni di euro in mutui comunali. Il Partito Democratico critica le decisioni dell’amministrazione, sostenendo che non ci siano segnali di dissesto finanziario. La discussione si accende anche sulla questione di una disputa passata con Italgas, che coinvolge vari attori politici e amministrativi. La tensione tra le parti resta alta e alimenta il confronto locale.

Sant’Elpidio a Mare, bilancio e Italgas: una disputa politica che affonda le radici nel passato. Il dibattito politico a Sant’Elpidio a Mare, nelle Marche, si è infiammato attorno alla gestione delle finanze comunali e alla complessa vicenda del contenzioso con la società Italgas. Il circolo locale del Partito Democratico ha deciso di rompere gli indugi e contestare apertamente l’operato dell’attuale amministrazione guidata da Lorenzo Calcinari, sollevando dubbi sulla reale consistenza delle difficoltà economiche e sottolineando i meriti delle passate amministrazioni di centrosinistra. La polemica, come evidenziato dalla responsabile del circolo dem, Loredana Marziali, nasce dalla percezione di una gestione improntata alla continuità con la campagna elettorale, piuttosto che ad una pianificazione strategica e trasparente.🔗 Leggi su Ameve.eu

