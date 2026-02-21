Sant’Andrea | l’ultima foto prima del crollo un ricordo a 9°C

Una fotografia scattata a Sant’Andrea poco prima del crollo di un arco locale mostra un momento di tranquillità a Marina di Melendugno, mentre la temperatura era di circa 9°C. La foto, rubata alla routine quotidiana, ritrae alcuni turisti che si godono la vista, ignari del disastro imminente. Pochi istanti dopo, l’arco si è sgretolato, lasciando dietro di sé una scena di rovina e silenzio. La memoria di quella giornata rimarrà impressa tra le immagini di un’estate ormai passata.

Un'immagine rubata alla quotidianità, scattata poche ore prima di un evento inatteso. Una fotografia che cattura un momento di serenità a Sant'Andrea, marina di Melendugno, destinata a essere oscurata dal crollo di un arco locale. La foto, inviata da un lettore, Claudio De Marco, rappresenta un frammento di memoria, un'istantanea di vita prima del cambiamento. La giornata di Sabato 21 Febbraio 2026 si presentava con nuvole sparse e ampie schiarite, una temperatura di 9 gradi e venti di circa 4 nodi provenienti da ovest. La probabilità di pioggia era stimata al 21%. Un contesto meteorologico apparentemente normale, che faceva da sfondo a una scena destinata a diventare straordinaria per ragioni indesiderate.