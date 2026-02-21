Santana l’ex eroe torna a Palermo | 13 sconfitte da riscattare subito!

Mario Alberto Santana, ex calciatore simbolo di Palermo, torna in città per guidare il Palermo Calcio Popolare. Dopo aver concluso la carriera in Italia, Santana assume il ruolo di allenatore di una squadra che lotta per risollevare le proprie sorti dopo una lunga serie di sconfitte. La società spera che la sua esperienza possa portare nuove energie e risultati concreti. Santana si presenta già pronto a lavorare per invertire questa tendenza negativa.

