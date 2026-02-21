Sanremo | Mercato Annonario bandi in arrivo tra dubbi e rilancio

Sanremo ha annunciato l’arrivo di nuovi bandi per il Mercato Annonario, dopo aver approvato un regolamento aggiornato. La decisione nasce dalla necessità di riqualificare lo spazio e attrarre nuovi operatori, ma alcuni dubbi sulla gestione futura restano. Confartigianato Imperia si mostra cautamente soddisfatta, anche se invita a fare chiarezza sui dettagli pratici. La città si prepara a un possibile rilancio del mercato e alle sfide che ne derivano.

Sanremo si trova ad un bivio per il suo Mercato Annonario. Confartigianato Imperia esprime un cauto ottimismo dopo l'approvazione del nuovo regolamento, pur sollevando preoccupazioni sulla chiarezza della gestione futura della struttura. L'organizzazione attende ora la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione dei posti vacanti, con l'obiettivo primario di preservare la funzione di mercato della struttura. La situazione, come emerso da una recente riunione straordinaria del Consiglio comunale, richiede un'attenta valutazione delle modalità di gestione e rilancio. La discussione sul Mercato Annonario di Sanremo si fa sempre più serrata.