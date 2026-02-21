Sanremo | i BoidiBros duo pianistico da 30 premi infiammano il palco

Luciano e Daniele Boidi, due giovani pianisti di Preganziol, hanno vinto oltre 30 premi con le loro esibizioni e si preparano a esibirsi a Sanremo. Il duo porterà sul palco del LiveBox il progetto “A Modern Fantasy”, che mescola musica classica e moderna. La loro performance è prevista per il 25 febbraio e attirerà sicuramente l’attenzione degli spettatori. I fratelli si preparano a mostrare il loro talento in un contesto importante come quello del Festival.

I fratelli Luciano e Daniele Boidi, due giovani pianisti originari di Preganziol, nel trevigiano, porteranno il loro innovativo progetto "A Modern Fantasy" sul prestigioso palco del LiveBox di Casa Sanremo il prossimo 25 febbraio. Un'esibizione che rappresenta una significativa vetrina per il duo, già riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la sua originalità e virtuosismo. La settimana di Sanremo, tradizionalmente focalizzata sull'Ariston, si estende quest'anno anche al Palafiori, trasformato in un vivace centro di incontri, produzioni e performance live. In questo contesto dinamico, i BoidiBros si preparano a presentare un crossover musicale che fonde elementi di tradizione e modernità, unendo la solida base della musica classica con l'energia del pop contemporaneo.