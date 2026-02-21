Sanremo i 10 scandali più clamorosi della storia | dalla farfallina di Belén a Cavallo Pazzo fino a Morgan e Bugo

Sanremo ha visto alcuni scandali memorabili, come la famosa «farfallina» di Belen e l’episodio di «Cavallo Pazzo». La tensione tra artisti e pubblico si è accesa anche con le proteste della comunità Lgbtq+ contro Povia e le controversie tra i Ferragnez dietro le quinte. Inoltre, il caso del collana-gate di Tony Effe ha acceso il gossip. Questi eventi hanno segnato profondamente la storia del festival.

In tempi più recenti, è impossibile non ricordare l'epica lite tra Morgan e Bugo, culminata con l'abbandono del palco da parte di quest'ultimo dopo che l'ex Bluvertigo modificò il testo del brano, Sincero, inserendo versi polemici nei suoi confronti. Un episodio senza precedenti nella memoria festivaliera: mai, prima di allora, un artista aveva lasciato il Teatro Ariston nel pieno della propria esibizione. Un gesto che varrà per entrambi la squalifica. Aspettando l'edizione 2026, i 10 più clamorosi scandali sul palco dell'Ariston. Dalla farfallina di Belen al mondo queer contro Povia passando per l'accesa discussione off-camera tra Chiara Ferragni e Fedez fino al collana-gate di Tony Effe.