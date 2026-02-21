Sanremo | Conti tentenna un bis a sorpresa? La Rai lo vuole lui non

Carlo Conti ha annunciato di voler lasciare il Festival di Sanremo dopo il 2026, ma recentemente ha lasciato intendere che potrebbe cambiare idea. La Rai desidera che conduca un altro anno, e alcuni discografici spingono perché resti. Conti, però, non ha ancora deciso e si prende del tempo per riflettere, anche a causa di alcuni impegni personali. La sua scelta potrebbe influenzare molto il futuro della manifestazione. La decisione finale sembra ancora lontana.

Il futuro di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo è nuovamente al centro di speculazioni. Nonostante le precedenti dichiarazioni di intenti di lasciare la direzione artistica dopo l'edizione 2026, nuove aperture emergono da un recente colloquio, lasciando la Rai e il mondo dello spettacolo con un interrogativo aperto: resterà o meno il conduttore toscano alla guida della kermesse musicale più importante d'Italia? Le richieste provenienti sia dall'azienda che dai discografici, unite alle sue stesse riflessioni sulla natura imprevedibile della vita, potrebbero portare a un inaspettato bis.