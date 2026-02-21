Sanremo | Conti saluta De Martino in pole E un figlio che preferisce

Paolo Conti si congeda dal Festival di Sanremo, mentre Amadeus De Martino si avvicina a prendere il suo posto. La decisione arriva dopo anni di conduzione condivisa e si parla di una svolta importante per la manifestazione. Intanto, un giovane partecipante ha scelto di dedicarsi alla pesca invece di esibirsi tra i “Big”. La gara tra i volti noti e i nuovi talenti si fa sempre più serrata. La prossima edizione si avvicina rapidamente.

Sanremo 2026: Conti verso l'addio, De Martino in pole position e un figlio che preferisce la pesca ai "Big". Sanremo si prepara a un cambio di guardia. Carlo Conti, al timone del Festival per la quinta volta, ha confermato l'intenzione di concludere la sua esperienza con l'edizione 2026. Mentre il conduttore rivela dettagli inediti sulla sua vita privata, tra cui la preferenza del figlio Matteo per un approccio più defilato al mondo dello spettacolo, la Rai valuta possibili successori, con Stefano De Martino in cima alla lista. La kermesse, complice la presenza di tutti i 30 brani in gara, potrebbe prolungarsi oltre mezzanotte.