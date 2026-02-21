Sanremo Carlo Conti e la richiesta a sorpresa a Giorgia Cardinaletti | Conduci la finale del Festival con me?
Carlo Conti ha chiesto a sorpresa a Giorgia Cardinaletti di cocondurre la finale del Festival di Sanremo, dopo averla vista in televisione. La conduttrice del Tg1, nota per il suo stile diretto, ha accettato con entusiasmo, portando un tocco di freschezza all’evento. La decisione arriva in un momento di grande attesa per la serata conclusiva, che vedrà anche la partecipazione di Laura Pausini. La scelta solleva curiosità tra il pubblico.
(Adnkronos) – "Potresti cocondurre la serata finale del Festival?". Giorgia Cardinaletti, conduttrice del Tg1, affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio. Il direttore artistico 'ha arruolato' la giornalista in diretta stasera, nel collegamento durante il Tg1 delle 20. "Tu sarai qui a. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sanremo 2027, Carlo Conti forse ci ripensa: Mai dire mai. Il dietrofront che beffa De MartinoCarlo Conti torna a parlare del Festival di Sanremo 2027 lasciando uno spiraglio aperto, questa potrebbe essere una beffa per Stefano De Martino ... libero.it
