Sanremo Carlo Conti e la richiesta a sorpresa a Giorgia Cardinaletti | Conduci la finale del Festival con me?

Carlo Conti ha chiesto a sorpresa a Giorgia Cardinaletti di cocondurre la finale del Festival di Sanremo, dopo averla vista in televisione. La conduttrice del Tg1, nota per il suo stile diretto, ha accettato con entusiasmo, portando un tocco di freschezza all’evento. La decisione arriva in un momento di grande attesa per la serata conclusiva, che vedrà anche la partecipazione di Laura Pausini. La scelta solleva curiosità tra il pubblico.

