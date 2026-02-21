sanremo arezzo al lido nel nome di vessicchio

Il Maestro Peppe Vessicchio torna a dirigere un’orchestra a Sanremo, una notizia che fa discutere tra appassionati e addetti ai lavori. Questa volta, il suo nome si collega a un evento speciale presso il lido di Arezzo, dove l’orchestra sarà il cuore della serata. La sua presenza richiama ricordi di anni passati e di grandi successi, attirando un pubblico curioso di ascoltare ancora una volta le sue note. La serata promette di essere ricca di emozioni.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – «Dirige l’orchestra il Maestro Peppe Vessicchio ” quante volte abbiamo sentito questa frase, legata indissolubilmente alla storia del Festival di Sanremo. Scomparso nel novembre scorso, Vessicchio sarà lo stesso protagonista del primo Sanremo che si svolge senza di lui. Durante la settimana sanremese infatti arriva Casa Vessicchio un hub per giovani talenti che ospiterà diversi format, affermandosi come punto di riferimento per artisti, appassionati e professionisti, e come ambiente capace di unire formazione, intrattenimento e valorizzazione dei talenti emergenti. Il progetto che parla anche aretino, nasce con l’obiettivo di offrire opportunità concrete ai giovani artisti e a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte, una missione che Peppe Vessicchio aveva da tempo fatto propria anche con il suo impegno alla Peparini Academy.🔗 Leggi su Lanazione.it

Alessia, figlia di Peppe Vessicchio: «L’ho conosciuto quando avevo 7 anni, voleva darmi il suo cognome. L’occhiolino a Sanremo era per me»Alessia Vessicchio, figlia del noto direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, rivela il loro legame speciale e il gesto significativo di suo padre.

