Sanremo 2027 | De Martino la Rai lo indica come favorito | svolta

Stefano De Martino potrebbe condurre Sanremo 2027, secondo le indiscrezioni della Rai. La scelta si basa su recenti incontri tra il cantante e i responsabili del festival, che cercano un volto noto e dinamico. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. De Martino si prepara a portare sul palco un’energia diversa rispetto alle scorse edizioni. La sua partecipazione potrebbe cambiare il volto della manifestazione.

Sanremo 2027: Stefano De Martino verso la conduzione del Festival. Stefano De Martino è sempre più vicino a diventare il nuovo volto del Festival di Sanremo. L’indiscrezione, circolata da giorni, ha guadagnato consistenza nel pomeriggio del 20 febbraio 2026, durante il programma televisivo “La Pennicanza”, dove il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ha espresso un giudizio positivo sul conduttore partenopeo in risposta a una domanda di Fiorello. Un’indicazione inattesa durante “La Pennicanza”. L’episodio si è verificato nel corso di una videochiamata tra Fiorello e Roberto Sergio. Il conduttore ha posto direttamente la questione del futuro timoniere del Festival, sollecitando una risposta dal direttore generale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2027: Antonella Clerici favorita, Rai valuta svolta dopo Conti e De Martino.Antonella Clerici si guadagna il ruolo di favorita a Sanremo 2027 dopo il forfait di De Martino, che ha deciso di non partecipare alla prossima edizione.

Sanremo 2027 a Stefano De Martino? Lo ‘spoiler’ del DG Corporate Rai SergioIl direttore generale di Rai Corporate, Sergio, ha fatto un passo che alimenta le voci sulla prossima edizione di Sanremo.

