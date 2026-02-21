Sanremo 2026 ultimi preparativi al teatro Ariston per il 76esimo Festival
Sanremo si appresta ad accogliere il 76esimo Festival, che inizia martedì 24 febbraio. La macchina organizzativa lavora intensamente al Teatro Ariston, dove si stanno completando gli ultimi dettagli. La città ligure si anima con i preparativi e i volontari che sistemano le scenografie. I cittadini sono già in fermento, pronti a vivere le emozioni della manifestazione. La piazza principale si riempie di stand e bancarelle in attesa dell'apertura ufficiale.
Conto alla rovescia a Sanremo per il 76esimo Festival al via martedì 24 febbraio. Ultimi preparativi al Teatro Ariston mentre nel comune ligure l’attesa è già spasmodica, con tantissime persone che si preparano alla kermesse canora. 30 i big in gara. Da Luciano Ligabue a Casa Sanremo: l’ascesa dei Faraoni Fuoriclasse. Ecco l'inedito “Figli del vento” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
Can Yaman conquista il palco dell’Ariston: sarà al Festival di Sanremo 2026Can Yaman arriva all’Ariston e diventa il primo nome confermato per il Festival di Sanremo 2026.
Leggi anche: I cantanti in gara per il Festival di Sanremo 2026: ecco chi salirà sul palco dell’Ariston.
Sanremo 2026 | Meet The Artists
Argomenti discussi: Carlo Conti rompe il silenzio sul forfait di Andrea Pucci a Sanremo 2026, mi dispiace che abbia rinunciato; Sanremo 2026: un genovese tra i favoriti (ma non per Fantasanremo); Fedez a Sanremo 2026, il disegno con dedica: Sempre con me. Il rapper e i suoi tifosi speciali; Svelati i cachet di Sanremo 2026: quanto prende Carlo Conti? I compensi a Big, co-conduttori e ospiti.
Sanremo 2026, ultimi preparativi al teatro Ariston per il 76esimo Festival(LaPresse) Conto alla rovescia a Sanremo per il 76esimo Festival al via martedì 24 febbraio. Ultimi preparativi al Teatro Ariston mentre nel ... stream24.ilsole24ore.com
Arisa fa il fitting dei vestiti di Sanremo 2026: Sono nuda, bisogna divertirsiArisa ha fatto il fitting degli abiti che indosserà al Festival di Sanremo 2026 e senza mezzi termini ha anticipato che sul palco sarà nuda ... fanpage.it
Sanremo accende i motori del Festival: una città in movimento tra musica, eventi e tradizioni Dalla settimana festivaliera agli ultimi bagliori del Carnevale, passando per teatro, musica, libri e cultura: un weekend ricchissimo in tutta la provincia - facebook.com facebook
Ultimi incontri e poi Sanremo #staytune x.com