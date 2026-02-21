Sanremo 2026 | Sal Da Vinci sfida l’amore usa e getta tra promesse

Sal Da Vinci torna a cantare a Sanremo 2026, dopo diciassette anni, portando un brano che affronta il tema dell’amore vero e duraturo. La sua canzone mette in evidenza l’importanza di impegnarsi nel rapporto, sfidando le etichette di amore usa e getta. La partecipazione si inserisce in un contesto di rinnovamento, con il cantante che desidera trasmettere un messaggio di responsabilità e dedizione. La sua esibizione si prepara a catturare l’attenzione del pubblico.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci tra ritorno al palco, amore come impegno e la sfida alle etichette. Sanremo 2026 si prepara ad accogliere il ritorno di Sal Da Vinci, a diciassette anni dalla sua ultima partecipazione, con un brano che esplora l’amore come una scelta coraggiosa e un impegno costante. L’artista partenopeo porta sul palco un inno alla promessa, mentre nella serata delle cover duetterà con Michele Zarrillo reinterpretando un classico della canzone italiana. Il ritorno di Da Vinci al Festival rappresenta un evento atteso, un momento di grande emozione per l’artista che ha sempre considerato Sanremo una “festa popolare ambita”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

