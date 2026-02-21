Sanremo 2026 | la mozzarella di Caltanissetta sfida la canzone

La mozzarella di Caltanissetta ha conquistato Pizza Sanremo 2026 grazie alla sua qualità. La selezione di “I Sapori del Sud” ha portato l’eccellenza siciliana sulla scena nazionale. Alfonso Bongiorno, responsabile dell’azienda, ha commentato con entusiasmo questa opportunità. La presenza della mozzarella sul grande palco gastronomico coinvolge anche la tradizione locale. La sfida tra i produttori continua con l’obiettivo di valorizzare le specialità regionali.

Dalla Sicilia all’Ariston: la mozzarella fiordilatte di Caltanissetta conquista Pizza Sanremo 2026. Caltanissetta celebra un’eccellenza enogastronomica: Alfonso Bongiorno, responsabile aziendale di “I Sapori del Sud”, è stato selezionato come Official Supplier di Pizza Sanremo 2026. L’azienda nissena porterà la sua mozzarella fiordilatte artigianale campana direttamente nel cuore del Festival della canzone italiana, contribuendo a creare pizze speciali per cantanti, ospiti e addetti ai lavori. L’evento, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, sarà guidato artisticamente da Carlo Conti e vedrà la partecipazione di Laura Pausini, promettendo un connubio unico tra musica e sapori del Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

“Labirinto” di Luchè a Sanremo 2026: significato, temi e cosa racconta la canzoneLuchè porta a Sanremo 2026 la canzone “Labirinto” dopo aver scritto testi che parlano di difficoltà e scelte difficili.

