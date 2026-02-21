Sanremo 2026 | ecco tutti i duetti che ascolteremo al Festival
Sanremo 2026, con i duetti in programma, conquista il pubblico grazie alla scelta di coinvolgere artisti di generi diversi. La decisione di dedicare la penultima serata ai brani in coppia deriva dall’esigenza di offrire uno spettacolo vario e coinvolgente. I cantanti affrontano canzoni note, creando un’atmosfera di sorpresa e entusiasmo tra gli spettatori. La scaletta prevede anche alcuni remix originali che arricchiranno la serata di momenti sorprendenti.
Sanremo, 21 febbraio 2026 – Come tradizione vuole, la penultima serata di Sanremo da qualche anno è dedicata ai duetti e alle cover. Così sarà anche per il 2026: venerdì 27 febbraio i big in gara al Festival saliranno sul palco accompagnati da colleghi e amici ed eseguiranno brani – italiani e internazionali – portati al successo in passato da altri artisti. L’elenco completo dei duetti è stato reso noto da un po’ (direttamente da Carlo Conti al TG1) e spulciandolo si può notare che le proposte saranno decisamente eterogenee. Cosa ascolteremo a Sanremo. Tanti brani italiani, qualche pezzo internazionale ma soprattutto scelte di esibizioni davvero diverse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
