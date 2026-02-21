Sanremo 2026 Ditonellapiaga pronta per il Festival | Esibizione sarà teatrale e irriverente

Ditonellapiaga partecipa a Sanremo 2026 con il brano ‘Che fastidio!’, scelto tra le preferenze dei giornalisti durante le anteprime. La cantante promette un’esibizione teatrale e irriverente, che sorprenderà il pubblico. La sua presenza nel cast ufficiale è stata confermata dopo settimane di attese e speculazioni. La cantante si prepara a salire sul palco con energia e originalità, pronta a catturare l’attenzione di tutti.

È uno dei nomi più caldi sulla bocca degli addetti ai lavori in vista di Sanremo quello di Ditonellapiaga, che al Festival porta ‘Che fastidio!’, brano piaciuto nei pre-ascolti alla stampa. La freschezza espressiva della cantautrice romana, al secolo Margherita Carducci, con la sua Italodisco rivisitata, testi che parlano con ironia dei tic della società di oggi e le sue nevrosi social ne fanno una delle protagoniste più attese. Lei lo sa, ma non si scompone. “Sono tranquilla, ed è strano, per come sono fatta io”, dice a pochi giorni dall’inizio della kermesse dell’Ariston. “Mai mi sarei aspettata di poter portare quel pezzo sul palco, soprattutto suonato da un’orchestra, Carolina Bubico ha fatto un lavoro magistrale.🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026 Ditonellapiaga dopo le prove (Che fastidio)

