Sanremo 2026 Ditonellapiaga | Brano autoironico che nasce da uno sfogo

Ditonellapiaga ha annunciato che il suo brano per Sanremo 2026, ‘Che fastidio!’, nasce da uno sfogo personale e si presenta come una canzone autoironica. La cantante, conosciuta per il suo stile diretto, ha condiviso che il pezzo riflette momenti di frustrazione quotidiana. Nei pre-ascolti, il brano ha già attirato l’attenzione di giornalisti e addetti ai lavori, che lo valutano come una delle proposte più interessanti di questa edizione. La sua presenza a Sanremo è ormai certa.

È uno dei nomi più caldi sulla bocca degli addetti ai lavori in vista di Sanremo quello di Ditonellapiaga, che al Festival porta 'Che fastidio!', brano piaciuto nei pre-ascolti alla stampa. "Mai mi sarei aspettata di poter portare quel pezzo sul palco, soprattutto suonato da un'orchestra, Carolina Bubico ha fatto un lavoro magistrale – ha detto la cantante che torna per la seconda volta all'Ariston – Mi dà un forza incredibile, lo porta lontano dalla sua natura club, lo esalta. Questo brano nasce da uno sfogo, dopo una discussione con i miei discografici rispetto al mio futuro, che poi ha avuto un epilogo positivo.