Sanremo 2026 | Crusca impietosa Elettra Lamborghini spacca

La Crusca ha criticato duramente i testi presentati a Sanremo 2026, evidenziando alcune scelte discutibili e parole poco curate. Tra le concorrenti, Elettra Lamborghini ha sorpreso con un’esibizione energica e un look audace. La manifestazione si sta rivelando più controversa del previsto, attirando l’attenzione anche sui dettagli più semplici delle canzoni. La gara continua, mentre gli ascoltatori attendono di capire quale sarà il risultato finale.

Sanremo 2026: La Crusca al setaccio, tra testi mediocri e la sorpresa Elettra Lamborghini. Sanremo 2026 è sotto la lente d'ingrandimento dell'Accademia della Crusca, che ha espresso un giudizio complessivamente moderato sui testi in gara. L'analisi rivela una prevalenza di temi amorosi, spesso connotati da una certa tossicità, con rare eccezioni come Dargen D'Amico ed Ermal Meta, mentre una sorprendente valutazione positiva è stata riservata alla leggerezza e all'approccio pop di Elettra Lamborghini. L'edizione 2026 del Festival di Sanremo si avvicina, e con essa l'attesa per le valutazioni sulla qualità dei testi in competizione.