sanremo 2026 conti arruola giorgia cardinaletti per la serata finale

Giorgia Cardinaletti si unisce a Carlo Conti per la serata finale di Sanremo 2026, dopo aver chiesto se ci fosse ancora qualcosa da scoprire. La domanda ha attirato l’attenzione sui dettagli del concerto, che si prepara a offrire uno spettacolo ricco di sorprese. La presenza di Cardinaletti, nota per il suo stile diretto, promette di portare un’energia diversa alla kermesse. La serata si avvicina con grande attesa tra il pubblico e gli artisti coinvolti.

“Ci hai detto tutto o c’è altro da svelare?”. Mai domanda di Giorgia Cardinaletti a Carlo Conti fu più azzeccata. Intervenuto al TG1 delle 20 a tre giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, il conduttore e direttore artistico invita in diretta la giornalista a co-condurre la kermesse. Tu quando arrivi? domanda Conti alla Cardinaletti, che fa sapere di arrivare nella città ligure domani per i vari servizi su Sanremo. Ma non solo, a sua insaputa: sarà co-conduttrice della serata finale di sabato 28 febbraio. Sabato non potresti co-condurre con me e Laura il Festival? gli chiede a sorpresa Conti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice nella serata finaleGiorgia Cardinaletti prenderà il ruolo di co-conduttrice nella serata finale del 76º Festival di Sanremo, organizzato per celebrare Pippo Baudo.

Sanremo 2026, Andrea Bocelli superospite alla serata finale del Festival: l’annuncio di Carlo ContiAndrea Bocelli parteciperà come superospite alla serata finale di Sanremo 2026, che si terrà sabato 28 febbraio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.