Sanremo 2026 Carlo Conti chiama Giorgia Cardinaletti in diretta | Vuoi condurre la finale con me?
Carlo Conti invita in diretta Giorgia Cardinaletti a condurre la finale di Sanremo 2026. La richiesta sorprende durante il Tg1 delle 20, quando il presentatore propone di condividere il palco con la giornalista. La proposta nasce dalla volontà di rendere la serata ancora più coinvolgente e innovativa. Cardinaletti, presente in studio, accetta con entusiasmo l’incarico. La decisione crea aspettative sulla conduzione della serata finale del festival.
Colpo di scena in diretta al Tg1 delle 20. Carlo Conti ha rivolto una richiesta inattesa a Giorgia Cardinaletti: affiancarlo nella conduzione della serata finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio. Un invito arrivato in collegamento, davanti ai telespettatori, che ha colto di sorpresa la giornalista. L’invito in diretta durante il telegiornale. “Potresti cocondurre la serata finale del Festival?”, ha chiesto il direttore artistico, spiegando che Cardinaletti sarà già a Sanremo per i collegamenti del Tg1. “Visto che finisci con il collegamento delle 20.30, potresti essere con me e con Laura a cocondurre il Festival?”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1Giorgia Cardinaletti partecipa come co-conduttrice alla finale di Sanremo 2026, dopo aver ricevuto l’invito da Carlo Conti durante il Tg1.
Sanremo 2026, Conti arruola Giorgia Cardinaletti per la serata finaleGiorgia Cardinaletti si unisce a Carlo Conti per la serata finale di Sanremo 2026, dopo aver chiesto se ci fosse ancora qualcosa da scoprire.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finale; Sanremo 2026, Carlo Conti oggi da Mattarella al Quirinale; Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Il presidente Mattarella riceve Carlo Conti, Laura Pausini e i cantanti di Sanremo 2026 al Quirinale: è la prima volta nella storia.
Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1Sarà Giorgia Cardinaletti a co-condurre, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, la finale del Festival di Sanremo 2026 ... fanpage.it
Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale accanto a Carlo Conti: l'annuncio al TG1Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell’informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura ... msn.com
Mancano pochissimi giorni all'inizio del Festival di Sanremo. Al timone Carlo Conti con tantissimi ospiti. Le canzoni in gara "Un bouquet di generi". E se ti sei persa qualcosa e vuoi arrivare preparata alla prima serata del 24 febbraio, qui trovi le nostre pagelle - facebook.com facebook
#Sanremo2026: Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale del sabato. L'annuncio di Carlo Conti durante il tg1. #Tg1 x.com