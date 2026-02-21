Sanremo 2026 Carlo Conti chiama Giorgia Cardinaletti in diretta | Vuoi condurre la finale con me?

Carlo Conti invita in diretta Giorgia Cardinaletti a condurre la finale di Sanremo 2026. La richiesta sorprende durante il Tg1 delle 20, quando il presentatore propone di condividere il palco con la giornalista. La proposta nasce dalla volontà di rendere la serata ancora più coinvolgente e innovativa. Cardinaletti, presente in studio, accetta con entusiasmo l’incarico. La decisione crea aspettative sulla conduzione della serata finale del festival.

Colpo di scena in diretta al Tg1 delle 20. Carlo Conti ha rivolto una richiesta inattesa a Giorgia Cardinaletti: affiancarlo nella conduzione della serata finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio. Un invito arrivato in collegamento, davanti ai telespettatori, che ha colto di sorpresa la giornalista. L’invito in diretta durante il telegiornale. “Potresti cocondurre la serata finale del Festival?”, ha chiesto il direttore artistico, spiegando che Cardinaletti sarà già a Sanremo per i collegamenti del Tg1. “Visto che finisci con il collegamento delle 20.30, potresti essere con me e con Laura a cocondurre il Festival?”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1Giorgia Cardinaletti partecipa come co-conduttrice alla finale di Sanremo 2026, dopo aver ricevuto l’invito da Carlo Conti durante il Tg1.

Sanremo 2026, Conti arruola Giorgia Cardinaletti per la serata finaleGiorgia Cardinaletti si unisce a Carlo Conti per la serata finale di Sanremo 2026, dopo aver chiesto se ci fosse ancora qualcosa da scoprire.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.