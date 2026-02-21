Sanremo 2026 Carlo Conti a Bordighera | pranzo con la famiglia aspettando il Festival
Carlo Conti si gode un pranzo con la famiglia a Bordighera, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026. La città si prepara ad accogliere l’evento più atteso dell’anno, mentre il conduttore si concentra sui momenti di relax prima della grande settimana. Conti si mostra sereno e impegnato nei preparativi, lontano dal clamore mediatico. L’attesa cresce tra gli appassionati di musica e spettacolo. La città si prepara a vivere una nuova edizione del festival.
Mancano tre giorni al via della 76esima edizione del Festival di Sanremo, e Carlo Conti vive con la famiglia in tranquillità l'avvicinamento alla kermesse canora. Il direttore artistico si è concesso un pranzo al sole di Bordighera, località ligure che si trova a pochi chilometri da Sanremo, con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo.
